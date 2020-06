Windows 10, l’app Windows File Recovery aiuta a recuperare file cancellati o corrotti

Può capitare a chiunque di perdere dei file sul proprio PC: file che finiscono cancellati accidentalmente, o a causa di qualche aggiornamento infido, o corrotti per mille altre cause improvvise. Succede anche ai migliori, figurarsi agli incauti. Per questo motivo Windows 10 si arricchisce di una nuova app, nota come Windows File Recovery.

Microsoft ha progettato e reso disponibile Windows File Recovery proprio per aiutare gli utenti su PC Windows 10 a recuperare file cancellati o corrotti. Trattandosi di un'applicazione recentissima, è attualmente disponibile solo per la versione 2004 di Windows 10, e neppure per tutti gli utenti: ma pian piano arriverà ovunque. Controllate se è già installata sul vostro PC; in alternativa recatevi sul Microsoft Store e provate a cercarla manualmente, non si sa mai.

Ma come funziona Windows File Recovery? Presto detto: "che si tratti di foto, documenti, video e ancora altro, Windows File Recovery vi aiuta in modo tale che i dati non vadano persi in modo permanentemente". L'app è in grado di agire su dischi rigidi, SSD, chiavi USB e anche schede di memoria, così da rintracciare file corrotti / perduti ed eventualmente recuperarli. Microsoft avvisa gli utenti che, prima di fare ricordo all'app, è opportuno limitare l'utilizzo del proprio PC.

Le tre modalità d'azione di Windows File Recovery, cioè Default, First Try Segment e Signature, sono state studiate per dare il meglio a seconda del file system di riferimento (NTFS, FAT, exFAT e ReFS). Lo ribadiamo: è un'app appena nata, ma è praticamente certo che Microsoft continuerà ad investirvi nei prossimi mesi.

