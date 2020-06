Fortnite Salva il Mondo non sarà mai giocato gratuitamente, la conferma da Epic Games

Le parole degli sviluppatori di Epic Games di questa torrida mattina del 30 giugno 2020 suonano quasi spietate: "Oggi abbiamo tolto Fortnite Salva il mondo dall'Accesso anticipato e abbiamo deciso che non sarà giocabile gratuitamente". Otteniamo così la conferma definitiva di una verità che era ormai stata accettata da lungo tempo: Salva il Mondo non verrà mai rilasciato gratuitamente per tutti i giocatori.

La vecchia promessa degli sviluppatori risale all'incirca al 2018: Epic Games promise che Fortnite Salva il Mondo sarebbe diventato a breve free-to-play. Sono passati due un anni, e nessuno ci pensava più: ma ecco dunque la conferma. Salva il Mondo non sarà mai giocabile gratuitamente, resterà una modalità di gioco PvE acquistabile a pagamento in cambio di denaro reale (non di V-buck).

Buone notizie, invece, per chi investì su Fortnite Salva il Mondo, a suo tempo, acquistando i pacchetti più costosi. "Tutti i Fondatori paganti otterranno pacchetti Fondatore potenziati e sbloccheranno tutte le ricompense relative... gratuitamente, per gentile concessione di Casa base! I possessori dell'Edizione definitiva otterranno un nuovo pacchetto Leader squadra Metallo e 8.000 V-buck. L'etichetta di Accesso anticipato verrà inoltre rimossa dalle modalità di gioco Battaglia reale e Creativa, un retaggio del lancio della prima versione di Salva il mondo".

E tuttavia, il futuro di Fortnite Salva il Mondo sembra sempre più incerto. Nell'ultimo anno Epic Games aveva lavorato per rendere compatibili gli oggetti cosmetici tra le due modalità di gioco Battaglia Reale e Salva il Mondo. Ora apprendiamo che "Nei prossimi mesi, Salva il mondo non sarà più in grado di supportare tutti gli acquisti dei prossimi oggetti estetici della Battaglia reale di Fortnite, ma la vostra attuale libreria di oggetti estetici continuerà a funzionare in entrambe le modalità. Vi faremo sapere quando questo cambiamento avverrà attraverso il Rapporto di stato di Casa base". Di fatto ciò potrebbe indicare l'inizio dell'agonia della modalità PvE; tutte le nuove skin dell'aggiornamento 13.20, ad esempio, potrebbero non essere compatibili con questa modalità di gioco.

Nei prossimi mesi Fortnite Salva il Mondo non dovrebbe ricevere nuovi contenuti particolarmente rilevanti: verranno introdotte le Venture, cicli di contenuti a rotazione che saranno sempre gli stessi. "La rigiocabilità nel lungo periodo è la caratteristica principale della nostra prossima funzionalità di spicco, le Venture. Venture è il nome di una nuova escursione della durata di una stagione ambientata in una zona stagionale con modificatori unici e nuovi, tutti da scoprire. Ogni stagione delle Venture aggiunge un percorso di progressione continua e nuovi livelli stagionali da superare. Portare a termine le sfide delle Venture vi farà ottenere esperienza stagionale, che influisce sul livello di difficoltà degli scontri, sulle armi che troverete e sulle ricompense stagionali che otterrete. Se raggiungerete livelli alti nelle Venture stagionali, sbloccherete materiali Supercaricatori che potranno aumentare il livello degli oggetti della vostra collezione principale oltre il limite massimo attuale".