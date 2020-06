Super Nintendo World: la data d'apertura del parco tematico è stata rinviata

Nintendo e Universal hanno annunciato che la data di apertura del parco tematico Super Nintendo World è stata rinviata in maniera indefinita. Il parco sembra sia praticamente completato, ma la decisione è arrivata per questioni sanitarie, così da evitare possibili problemi legati alla pandemia da COVID-19.

Grazie a un servizio di KHK si può vedere il parco dall'alto e le sue attrazioni quasi ultimate. Il Super Nintendo World sarà una nuova parte degli Universal Studios Japan, un parco di divertimenti già esistente nel Kansai. Il suo costo si è aggirato intorno ai 560 milioni di dollari.

Gli Universal Studios Japan sono già aperti dallo scorso 8 giugno, ma solo per i visitatori dell'area del Kansai. Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di posticipare l'apertura del Super Nintendo World a data da destinarsi. Il rischio è quello di richiamare nell'area più persone del dovuto, una cosa che avrebbe reso più complesso il mantenere le distanze di sicurezza tra le persone.

La nuova data d'apertura non è stata ancora annunciata da Nintendo e Universal. Il Super Nintendo World non è l'unico parco a tema Nintendo: un secondo parco di divertimenti sta per essere costruito vicino ad Orlando, in Florida.