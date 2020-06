Crysis Remastered, la data d'uscita sarebbe stata svelata dal Microsoft Store

La data d'uscita di Crysis Remastered sarebbe stata svelata per errore dal Microsoft Store.Il rifacimento del celebre sparatutto di Crytek arriverà su Xbox One, PS4 e PC il prossimo 23 luglio 2020. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare domani quando Crytek pubblicherà il primo video di gameplay ufficiale.

La pagina del gioco può essere trovata a questo indirizzo. Il gioco sarà classificato PEGI 16 (linguaggio osceno e violenza) e supporterà sia HDR10 sia il 4K Ultra HD.

Domani Crytek ha annunciato che pubblicherà il primo gameplay ufficiale del gioco e in quell'occasione potremo scoprire nuovi dettagli sul gioco. Quello che sappiamo, per esempio, è che non includerà l'espansione Warhead.

Ecco la descrizione del gioco:

"È tornato il classico sparatutto in prima persona di Crytek, con un'esperienza di gioco ricca di azione, un mondo sandbox ed entusiasmanti battaglie che hai già amato la prima volta, ma che ora possiedono una grafica rimasterizzata e ottimizzata per un hardware di nuova generazione."

Il peso del download sarà di circa 7GB. Di seguito vi presentiamo le prime immagini del gioco.