Crysis Remastered verrà svelato con un trailer del gameplay dopodomani, 1 luglio

Crysis Remastered verrà svelato dopodomani, 1 luglio 2020, con un primo trailer del gameplay che verrà trasmesso direttamente dal canale YouTube ufficiale dedicato alla serie, come potete vedere dal player già pronto riportato qui sotto.

Dopo una lunga serie di voci di corridoio, trapelate prima dell'annuncio, alla fine è emerso ad aprile che Crysis Remastered è ufficiale per PS4, PC, Xbox One e Switch ma non si è ancora visto praticamente nulla del gioco, al di là di un primo teaser senza però contenuti tratti dal titolo in questione.

Si tratta di una versione fortemente rielaborata del primo Crysis dal punto di vista tecnico, ricostruita con un nuovo comparto grafico basato sulla nuova versione del CryEngine. Considerando come il capostipite della serie fosse già all'epoca un gioco fortemente all'avanguardia, tanto da aver dato origine anche a un meme leggendario sulla sua esosità in termini di potenza computazionale, ci aspettiamo ottime cose anche da questa versione rimasterizzata.

Dalle prime informazioni, peraltro, è emersa anche l'applicazione di una particolare tecnologia che consente di applicare il ray tracing sulle diverse piattaforme: si tratta di una soluzione di ray tracing proprietaria del CryEngine che è "agnostica in termini di hardware e API", ovvero che applicata indipendentemente dalla piattaforma e dai diversi strumenti di programmazione utilizzati per queste.

Resta da capire quanto sia rimasterizzato questo Crysis Remastered, con il nuovo gioco che conterrà anche texture in alta qualità ed effetti aggiuntivi. Per vedere qualcosa di effettivo, dunque, non resta che attendere l'1 luglio 2020, alle ore 18:00, quando verrà svelato il primo gameplay trailer.