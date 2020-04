Crysis Remastered trapela prima dell'annuncio ufficiale, in arrivo su PC, PS4, Xbox On e Nintendo Switch

Crysis Remastered è realtà, la conferma ufficiosa spunta online prima dell'annuncio ufficiale, che a questo punto dovrebbe avvenire nelle prossime ore e si tratta di una versione rimasterizzata dell'originale per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Si dovrebbe dunque trattare di una versione fortemente rielaborata del primo Crysis dal punto di vista tecnico, ricostruita con un nuovo comparto grafico basato sulla nuova versione del CryEngine, il quale peraltro, come fa notare uno stralcio di descrizione emerso in rete proprio in questi minuti, sembra contare anche su una particolare soluzione che consente il ray tracing sulle diverse piattaforme.

Nel codice del sito internet che verrà utilizzato come riferimento ufficiale di Crysis Remastered, infatti, si legge che il gioco conterà su nuove caratteristiche grafiche, tra le quali texture in alta qualità e una soluzione di ray tracing proprietaria del CryEngine che è "agnostica in termini di hardware e API", ovvero che viene applicata indipendentemente dalla piattaforma e dai diversi strumenti di programmazione utilizzati per queste.

Crytek ha continuato a inviare strani messaggi in questi giorni che sembravano proprio puntare a un ritorno di Crysis sulla scene in qualche forma: prima con una frase sibillina partita sugli account social ufficiali della compagnia, poi con il riferimento più diretto al nome di Nomad e infine con un accenno anche alla presenza del ray tracing, che a quanto pare viene confermata con questi nuovi dati emersi questa mattina.

A questo punto aspettiamo solo l'annuncio ufficiale da parte di Crytek su Crysis Remastered, e non dovrebbe mancare molto considerando quanto emerso finora.