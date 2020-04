Resident Evil 3, la Jill Valentine classica torna grazie a una mod, mentre un'altra espande Raccoon City

Resident Evil 3 continua ad essere un laboratorio molto attivo sul fronte delle mod, con gli utenti che proseguono il loro lavoro di rielaborazione e modifica dei contenuti, in questo caso proponendo il ritorno della Jill Valentine classica con una mod dedicata e un'altra che invece espande Raccoon City stimolandone l'esplorazione.

Come tutti si saranno ben accorti, Resident Evil 3 mette in scena una Jill Valentine piuttosto diversa da quella che abbiamo visto in precedenza, dunque l'idea del modder Darknessvaltier è quella di riproporre il modello più aderente alla tradizione.

La mod "Jill Valentine Classic Julia Voth" sostituisce la testa originale di Jill Valentine in Resident Evil 3 con un'altra costruita sul modello di Julia Voth, l'attrice e modella che è stata utilizzata come riferimento per la creazione della Jill di Resident Evil Rebirth e da lì è rimasta come punto fermo dell'estetica del personaggio fino a questo nuovo capitolo.

Una cosa particolarmente positiva di questa mod è che può essere utilizzata in concomitanza con qualsiasi costume alternativo di Jill in Resident Evil 3, andando ad influire solo sull'elemento della faccia e dei capelli.

Un'altra mod chiamata "More Investigation" proposta da Nayef_k93, riguarda invece Raccoon City e propone una versione espansa della città da esplorare. La mod in questione consente dunque una maggiore possibilità di esplorazione e movimento all'interno delle ambientazioni cittadine di Raccoon City, rimuovendo alcuni elementi dello scenario che bloccano l'avanzata in alcune ambientazioni. Potete vedere di che cosa si tratta nei video riportato qui sotto.

Abbiamo visto di recente un gran numero di mod su Resident Evil 3, come quella che sblocca le animazioni degli zombie distanti, quella che introduce il Reshade Ray Tracing e quella che inserisce Fuffi di Animal Crossing, forse la più inquietante di sempre.