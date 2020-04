Resident Evil 3 remake, un video mostra la spaventosa bellezza della Reshade Ray Tracing Mod

Un video di Resident Evil 3 remake mette in mostra la spaventosa bellezza della Reshade Ray Tracing Mod, un filtro creato dal modder italiano AD Massicuro.

Abbiamo già presentato i suoi lavori, come quello fatto con la mod di Resident Evil 2 remake. Adesso Massicuro torna con la mod di Resident Evil 3. I suoi lavori non sono ancora disponibili per il download: sta aspettando che il suo strumento di lavoro principale, ovvero Reshade, diventi gratuito per tutti.

Ecco la descrizione della mod:

"Volevo ottenere una ambientazione più credibile aggiungendo gli effetti del Ray Tracing ed inoltre correggere e migliorare la pulizia dell'immagine della versione PC di Resident Evil 3 che purtroppo risulta poco godibile, soprattutto per chi non possiede un monitor con supporto nativo alla tecnologia HDR, senza però stravolgere le scelte artistiche degli sviluppatori".

"Ho lavorato con i soliti programmi, in primis "Reshade", con combinazioni di effetti e tonemap e sull'illuminazione, sempre con l'aggiunta di effetti cinematografici che sono un po' la mia firma. Come per Doom 2016 e RE2, anche in questa Mod ho utilizzato i nuovissimi "RT Shader" Beta per Reshade di "Pascal Glitcher", ma siccome volevo ottenere un effetto RTX ancora più credibile, ho aggiunto alcuni shaders personalizzati per potenziare gli effetti di illuminazione sia delle luci dirette sia di quelle indirette (ovvero la "Global illumination")".

"Tutti gli elementi del gioco sono stati migliorati: l'illuminazione, i riflessi sulle superfici e sulle pozzanghere. Sono state aggiunte e migliorate le ombre di tutti gli oggetti del paesaggio, compresi i corpi degli zombie e della protagonista Jill Valentine grazie all'utilizzo dell' "ambient occlusion". Inoltre ho dato un tocco di "Color Grading" per rendere i colori più naturali e realistici ed infine ho aggiunto il Blur e l'effetto di profondità di campo."

"Sempre ascoltando i feedback ricevuti, ho voluto variare nel video alcune scene di gameplay in terza ed in prima persona (grazie alla famosa Mod di "Praydog" per giocare in prima persona ) Il risultato ottenuto è davvero molto simile ad un Ray Tracing nativo, anche se purtroppo gli strumenti da me utilizzati non possono sfruttare anche gli RT Core delle schede Nvidia, per cui le prestazioni ne risentono maggiormente."

"Tutto questo gira a 60 fps stabili ed in tempo reale in 4k sempre sulla mia fedele GeForce RTX 2080 Ti, con qualche calo di frame solo nelle scene più concitate."

Cosa ne pensate?