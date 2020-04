Another World e Flashback, la compilation per Nintendo Switch e PS4 disponibile

Microids ha annunciato la disponibilità per PS4 e Nintendo Switch della compilation che comprende Another World e Flashback, due veri classici sviluppati in Francia negli anni 90, a opera rispettivamente di Eric Chahi e Paul Cuisset.

Oltre ad Another World e Flashback, la raccolta comprende la Colonna Sonora originale di entrambi i giochi, due cartoline di Another World e due di Flashback e una cover reversibile.

Leggiamo i dettagli di entrambi i titoli:

Another World

Conosciuto anche come "Out Of This World" negli Stati Uniti e "Outer World" in Giappone, Another World™ è diventato un vero e proprio titolo di culto tra I critici e gli appassionati, per il suo gameplay innovativo e le cinematiche d'avanguardia.

La storia

Another World racconta le avventure di Lester Knight Chaykin, un giovane scienziato che viaggia attraverso il tempo e lo spazio quando un esperimento nucleare finisce male. Finirà su un altro pianeta, dove dovrà lottare per la propria sopravvivenza circondato da creature ostili. Farà amicizia con un alieno e solo lavorando insieme potranno riconquistare la loro libertà. Logica e grandi abilità sono le qualità indispensabili per arrivare alla fine di questa avventura.

Contenuti della 20 th Anniversary edition: