Apple, kit di ruote per il Mac Pro: prezzo folle e data di lancio

Avete sempre sognato di possedere delle ruote per Mac Pro, non è vero? Apple finalmente ha deciso di accontentarvi, e noi siamo qui per riportarvi tutte le informazioni che dovete assolutamente conoscere.

Nella giornata di ieri Apple naturalmente ha mostrato al mondo il suo iPhone SE 2020, ma non è abbastanza: per rendere felici davvero tutti servivano almeno anche le ruote Apple Mac Pro. Ora, una rapidissima visita al sito web ufficiale di Apple vi permetterà di ottenere conferma anche sul prezzo di lancio proposto, pari a 849 euro in Italia (699 dollari negli Stati Uniti). Le ruote, in acciaio e gomma, permetteranno di spostare facilmente il Mac Pro degli acquirenti da una parte all'altra dello studio. Inutile sottolineare come il web abbia già trovato la definizione perfetta per questo nuovo prodotto, che vi riportiamo per scrupolo di cronaca: prezzo folle.

Il kit di ruote Apple per Mac Pro sarà disponibile già nei prossimi giorni: ordinandolo oggi, per esempio, sarà possibile riceverlo già dal prossimo martedì 21 aprile 2020. Dato che il kit necessita dell'installazione, la società fornisce anche alcuni accessori: per esempio una chiave a bussola esagonale da 1,4" a 4mm.