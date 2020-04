Crysis Remastered, il teaser trailer pubblicato per errore da Intel

Il teaser trailer di Crysis Remastered è stato pubblicato per errore da Intel su Twitter, in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale di Crytek, non ancora rilasciato.

Il post è durato pochi minuti prima di essere rimosso, ma non è bastato a impedire a qualcuno di catturare il video e caricarlo su YouTube. In testa alla notizia, dunque, potete vedere il primo trailer di Crysis Remastered.

La riedizione dello sparatutto sviluppato da Crytek, per la prima volta in arrivo anche su Nintendo Switch, è finito dunque nuovamente vittima dei leak, ma le tempistiche fanno pensare che ormai l'ufficialità sia imminente.

Aggiorneremo dunque la notizia non appena il team di sviluppo diffonderà l'annuncio e i primi materiali.