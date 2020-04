La nuova espansione di Magic: The Gathering, Ikoria: Terra dei Behemoth, debutta oggi con due modalità draft con giocatori su Epic Games Store e sul sito ufficiale di MTG Arena.

Wizards of the Coast è ci informa che l'ultima espansione di Magic: The Gathering, Ikoria: Terra dei Behemoth, è disponibile a partire da oggi per il gioco digitale in Magic: The Gathering Arena. La versione cartacea uscirà il 15 maggio e porterà i giocatori sul nuovo piano di Ikoria, dominato da bestie mastodontiche.

Ma non è tutto: Ikoria sancisce il debutto di Godzilla, il Re dei Mostri, in Magic: The Gathering, assieme ad altre incredibili creature dell'universo di Godzilla. In totale, 16 carte della serie Godzilla saranno disponibili nell'espansione Ikoria: Terra dei Behemoth, e a questo indirizzo potrete scoprire il modo migliore per collezionarle.

Come annunciato nel post di aprile sullo stato del gioco, in concomitanza con il lancio della nuova espansione, due nuove modalità di Draft con giocatori esordiranno in Magic: The Gathering Arena. A partire dall'uscita di Ikoria: Terra dei Behemoth, tutti potranno unirsi a un tavolo virtuale con altri sette giocatori per iniziare una partita in una fedele versione digitale dell'amatissimo formato Draft.

Ikoria ripropone alcune meccaniche conosciute, come il sempre popolare ciclo, e ne introduce di nuove, come mutazione, che permette ai giocatori di combinare diverse creature per ottenerne di più potenti, o compagno, che celebra il legame tra creatura e giocatore permettendo la costruzione di mazzi più efficaci. Scopri di più sulle nuove meccaniche di Ikoria: Terra dei Behemoth.

Wizards of the Coast ha pubblicato a questo indirizzo la lista completa delle carte di Ikoria: Terra dei Behemoth.