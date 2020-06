Hyper Scape è ufficiale, primi artwork e sito teaser per il battle royale Ubisoft

Hyper Scape è ufficiale: sui social sono stati diffusi i primi artwork ed è stato lanciato il sito teaser di questo nuovo battle royale, il cui reveal è fissato al 2 luglio.

Il leak di Hyper Scape, pubblicato qualche ora fa, si è dunque rivelato perfettamente fondato, azzeccando anche il nome in codice del progetto: Prisma Dimensions.

È proprio questo nominativo che campeggia sul sito teaser del gioco, che sciorina informazioni come se si trattasse del marketing reale di un'azienda futuristica, un po' come avveniva per la Abstergo Entertainment nella serie di Assassin's Creed.

Un mondo del nostro CEO

Un mondo del nostro CEO Ho avuto l'immenso piacere di veder scoccare la scintilla della grandezza nel leggendario lavoro di Mathieu Eiffel e di accompagnarla dagli albori alla rete globale che è oggi Prisma Dimensions.

Abbiamo fatto passi da gigante dai primi lavori di Eiffel sulla stimolazione neurale diretta fino a diventare la più grande multinazionale al mondo nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi. Non avremmo mai potuto raggiungere questi traguardi senza una forza lavoro composta da individui appassionati e specializzati provenienti da tutto il mondo.

E sono ansiosa di condividere i nostri ultimi progressi con il mondo intero. - CEO Dr. Ivy Tan

Missione aziendale di Prisma Dimensions

Qui a Prisma, progettiamo importanti connessioni che influenzano tutto il mondo e promuovono lo sviluppo. Creiamo nuove frontiere che nutrono, istruiscono e connettono le persone. Creiamo tecnologie che superano i limiti di questo mondo e offrono una via di fuga verso nuove dimensioni. E lo facciamo per voi.

La nostra missione è fornirvi opportunità uniche per crescere e prosperare nel mondo iperconnesso di oggi. Un mondo dalle opportunità illimitate. Un mondo che attende solo di essere scoperto da voi.

Noi ve lo mostreremo.

Entra in Hyper Scape

Il 2 luglio, Prisma Dimensions sarà lieta di mostrare al mondo la prima di versione di Hyper Scape. E con essa, l'azione pulsante di Corsa alla corona! Preparati a scendere tra le luminose strade della prima città virtuale del mondo, Neo Arcadia. Dovrai partire con il piede giusto per avere una marcia in più e avvantaggiarti il più possibile sugli altri sfidanti. Solo i migliori raggiungeranno lo scontro finale. Vincerai o soccomberai ai pericoli di Hyper Scape?