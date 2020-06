The Last of Us 2 debutta al primo posto nella classifica italiana

The Last of Us 2 ha debuttato al primo posto nella classifica italiana, superando blockbuster come FIFA 20 e Animal Crossing: New Horizons, che ormai da tempo monopolizzavano la top 10.

Capace di totalizzare a livello mondiale vendite per oltre 4 milioni di copie nei primi tre giorni, The Last of Us 2 ha confermato ancora una volta come i titoli di grande qualità non vengano penalizzati da spoiler e operazioni boicottaggio.

Il resto della classifica non riserva grandi sorprese, con Grand Theft Auto V e Call of Duty: Modern Warfare a completare la top 5.

Classifica italiana, settimana dal 15 al 21 giugno 2020