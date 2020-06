Fortnite, Aggiornamento 13.20: tutte le nuove skin scoperte dai dataminer

L'Aggiornamento 13.20 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 nel momento in cui scriviamo è già disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Si tratta dell'update settimanale del Battle Royale di Epic Games, particolarmente corposo: e gli addetti ai lavori hanno già trovato tutte le nuove skin.

Difatti ogni aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 nasconde al suo interno i file relativi alle nuove skin in arrivo nei prossimi giorni: alcune sono chiaramente visibili, le altre fanno parte di file criptati impossibili da aprire. Ma dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 non si perdono certo d'animo, altrimenti non avrebbero scoperto la skin di Captain America in arrivo, frutto di una nuova collaborazione tre Epic Games e Marvel Studios.

Per quanto riguarda tutte le nuove skin in arrivo, queste ultime presentano vari tipi di rarità e verranno proposte nel negozio di gioco a pagamento nelle prossime settimane. Considerando che presto gli sviluppatori di Epic Games si prenderanno una pausa per andare in vacanza, le nuove skin sono davvero parecchie (dovranno coprire parecchi giorni di assenza) e non mancano varianti per i vecchi costumi. Ecco un'immagine: