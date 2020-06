Fortnite, Captain America in arrivo: nuova collaborazione con Marvel Studios

Nel momento in cui scriviamo i server di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono offline per via del nuovo aggiornamento di oggi, 30 giugno 2020. Dataminer e leaker stanno già indagando i file per scoprire le novità, ma non si sarebbero mai aspettati di trovare un'informazione simile: Captain America sta arrivando.

Avete capito bene, uno degli Avengers storici sta per debuttare all'interno di Fortnite Capitolo 2 nel corso della Stagione 3. I file trovati sono texture relative a Captain America in sé, e informazioni relative ad un possibile zaino / scudo, che all'occorrenza diventerà un piccone (strumento raccolta). Per farla breve, i giocatori potranno utilizzare lo scudo di Captain America come piccone, e poi riporlo sulle proprie spalle facendolo diventare un dorso decorativo (o zaino).

I leaker sono anche certi che vi siano dati di gioco relativi ad una skin, dunque Captain America dovrebbe ricevere un set completo a pagamento all'interno nel negozio di gioco; l'ennesima collaborazione con Marvel Studios, insomma, che già negli scorsi mesi aveva portato su Fortnite Deadpool e la sua X-Force.

Nel peggiore dei casi, Epic Games si limiterà a proporre il film di Captain America su Party Reale, donando lo scudo ai presenti: ma sinceramente ci sembra più plausibile l'arrivo della skin nel negozio di gioco. Vi terremo aggiornati.