Halo Infinite: uno dei doppiatori è un vero e proprio cane

Uno dei doppiatori di Halo Infinite è un vero e proprio cane. In questo caso non dovete immaginarvi una scena in stile "Boris" con un'attrice che è "una cagna maledetta", ma una sessione di doppiaggio nella quale Buddy, un simpatico carlino, viene registrato mentre mangia e fa dei versi strani. Questi rumori, poi, a quanto pare saranno utilizzati da 343 Industries all'interno dell'attesissimo gioco.

Non dovrebbe mancare molto alla presentazione di Halo Infinite. L'evento di luglio di Xbox Series X dovrebbe essere alle porte e al suo interno ci dovrebbe essere -finalmente- spazio per il reveal dell'atteso ritorno di Master Chief.

Per scaldare i motori, 343 Industries sta producendo un po' di materiale divertente da postare sui social. L'ultima trovata è decisamente interessante: cosa ci farà un simpatico carlino nello studio di doppiaggio di Halo Infinite? Non lo sappiamo, ma a questo punto siamo molto curiosi di sapere come questi versi buffi possano adattarsi ad uno scenario fantascientifico come quello della serie di Microsoft.

Il protagonista della sessione di doppiaggio dovrebbe essere di un programmatore di 343 Industries e, nonostante sia un vero e proprio cane come attore, potrebbe avere un futuro in questo campo. Ricordiamo che il primo teaser di Halo Infinite ha già suscitato grande scalpore, dimostrando come l'attesa intorno al gioco sia tantissima.

Non è nemmeno la prima volta che 343 Industries ingaggia un cane come doppiatore di Halo Infinite: ricordate Gyoza? Il mistero sul gioco si infittisce.

Cosa ne pensate? Secondo voi che ruolo avrà Buddy?