Halo Infinite, il teaser di ieri ha già suscitato grande scalpore

Halo Infinite è atteso, su questo non c'è dubbio, ma la risposta al piccolo teaser rilasciato ieri in maniera quasi casuale da 343 Industries dimostra come l'aspettativa per il nuovo capitolo della serie sia veramente altissima, visti i numeri che stanno emergendo a distanza di qualche ora.

Abbiamo riportato ieri pomeriggio del piccolo teaser di Halo Infinite, il quale peraltro non mostra praticamente nulla del gioco e anche per questo la risposta entusiastica dimostra le grandi aspettative per il nuovo titolo Microsoft. Al momento, il tweet registra 2,6 milioni di visualizzazioni, con oltre 27.000 retweet e quasi 100.000 "Mi Piace".

Sono numeri enormi e anche se magari non rappresentano record assoluti sul social media in questione, vanno rapportati a quello che il tweet effettivamente rappresenta. Non si tratta di un trailer, non viene mostrato praticamente nulla di effettivo del gioco, ma è solo una traccia audio, che evidentemente basta a far entrare subito in subbuglio i fan.

"L'ora si avvicina... le forze occupano l'Anello. Entro qualche ora, sarà sotto il nostro controllo. L'umanità brucerà, la loro sfacciata provocazione resterà solo un ricordo. Nessun profeta, basta menzogne! Restiamo uniti, fratelli fino alla fine. Noi siamo il suo volere, il suo retaggio, noi siamo i Banished".

Questo è il messaggio che si sente nel video contenuto all'interno del tweet e in molti vi hanno riconosciuto la voce e le parole di Atriox, nemico principale in Halo Wars 2 e guida degli Esiliati (i Banished in versione originale), cosa che dimostra evidentemente un collegamento tra gli eventi dello strategico in tempo reale e il nuovo capitolo della serie principale.

Non resta a questo punto che attendere ulteriori informazioni, considerando che Halo Infinite sarà sicuramente presente all'evento di presentazione di Xbox Series X a luglio 2020 in forze. D'altra parte, è emerso proprio nei giorni scorsi che 343 Industries era pronta a conquistare l'E3 2020 con la presentazione del gioco.