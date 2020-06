Microsoft Flight Simulator: aeroporti quasi reali nel video confronto con Flight Simulator X

Microsoft Flight Simulator continua a stupire con i suoi video, composti e diffusi in gran parte dalla community di appassionati, come possiamo vedere in questo caso con un video confronto che mostra le differenze con Flight Simulator X in particolare per quanto riguarda gli aeroporti, che nuovo capitolo sembrano quasi veri.

Flight Simulator X è l'ultimo capitolo ufficiale della serie prima del nuovo Microsoft Flight Simulator, dunque il video serve anche ad avere un confronto diretto all'interno della serie stessa per dimostrare che evoluzione sia avvenuta nell'ambito tecnico con questa nuova versione.

Asobo Studio continua a stupire, dunque, visto che anche in questo video gli aeroporti sembrano a tratti poco distinguibili dalla realtà, a dimostrazione di come la tecnologia grafica sia stata spinta ai limiti, grazie anche ai dati tratti dalle mappe reali e l'elaborazione a metà tra machine learning e costruzione 3D manuale delle ambientazioni.

C'è ovviamente da dire che Flight Simulator X è un gioco del 2006, dunque a modo suo stupisce almeno altrettanto, considerando come abbia ancora un ottimo aspetto a distanza di 14 anni dalla sua uscita. Risultato ovviamente ottenuto anche grazie ai numerosi aggiornamenti e modifiche effettuate negli anni successivi al lancio.

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni su Microsoft Flight Simulator, considerando che la closed beta partirà a metà luglio e dovrebbero dunque esserci aggiornamenti per il noto evento previsto in tale mese da parte di Microsoft su Xbox Series X.