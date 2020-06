Halo Infinite: un teaser fa sobbalzare i cuori dei fan

Microsoft e 343 Industries hanno pubblicato un nuovo teaser trailer di Halo Infinite che ha confermato, o almeno sembra averlo fatto, la presenza di un elemento della trama che ha fatto sobbalzare il cuore dei fan.

Secondo l'interpretazione più diffusa di quanto si può ascoltare nel teaser, in Halo Infinite ci saranno i Banished, un'organizzazione di mercenari e criminali che si è ribellata all'impero dei Covenant e che ha ottenuto molto potere e influenza dopo la fine della guerra tra i Covenant e gli umani. È comandata da Atriox, un warmaster Jiralhanae spietato e determinato.

Per il resto il teaser non ci dice molto altro di nuovo sul gioco, anche se immaginiamo che faccia parte della campagna che porterà alla presentazione del gameplay durante l'evento Xbox di Microsoft di luglio 2020, di cui tanto si sta parlando e su cui le aspettative sono davvero altissime, anche perché servirà per verificare il cambio di passo di Microsoft rispetto al recente passato.

Halo Infinite è in uscita su PC, Xbox Series X e Xbox One. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è noto che sarà uno dei giochi di lancio della console next-gen della casa di Redmond.