Cyberpunk 2077: Multiplayer.it seguirà il Night City Wire con una maratona

Ormai ci abbiamo preso gusto con le maratone, quindi ne dedicheremo una anche al Night City Wire, l'evento che tornerà a mostrare Cyberpunk 2077. Al grido di "Mentana ci fa una..." quello che vi pare, cominceremo alle 15:00 con Antonio Moro e Aligi Comandini che ci faranno un lungo recap di tutto ciò che è emerso sul titolo di CD Projekt Red fino a oggi.

Alle 17:00 ci sarà il Preshow dell'evento con Pierpaolo e Umberto che vi racconteranno... sicuramente qualcosa, ma non avendolo detto a chi doveva scrivere questa notizia non ci è dato di sapere cosa. Roba da leccarsi le labbra con la lingua bagnata. Finalmente alle 18:00 sempre Pierpaolo e Umberto seguiranno il Night City Wire e commenteranno in diretta tutti i dettagli che emergeranno su Cyberpunk 2077. Infine, alle 18:30 ci sarà il Post Show. Sarà senza ospiti. Inquadreremo lo studio vuoto per mezz'ora e morta lì. Si scherza. Ci saranno sempre Pierpaolo e Umberto a commentare quanto visto nella mezz'ora precedente.

Per gli amanti dell'ordine e della disciplina, ecco il calendario completo della maratona: