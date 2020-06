Xbox Series X: data e giochi della presentazione di luglio secondo Windows Central

Xbox Series X sarà protagonista di una nuova presentazione a luglio nella quale dovrebbero essere presentati i progetti dei first party Microsoft, oltre ad altre possibili novità e alcune informazioni sono emerse da Windows Central, che sostiene di sapere qualcosa sulla data fissata per l'evento e sui giochi presenti.

In base all'articolo in questione, la presentazione di Xbox Series X a luglio si terrà nel corso della settimana del 20 luglio, ovvero quella che va dal 20 al 26 luglio, dunque ci sarebbe da aspettare ancora quasi un mese prima di vederla, secondo l'informazione emersa da parte di "varie fonti a conoscenza del soggetto".

Halo Infinite sarà protagonista dello show e in tale sede verrà mostrato il gameplay del gioco, che a quanto pare ha già scatenato reazioni molto positive in chi l'ha visto. Oltre al nuovo capitolo della serie, sono poi previsti vari altri giochi ma molti di questi sono ancora coperti dal più stretto riserbo.

Sembra che la presentazione di luglio possa essere l'occasione in cui verrà mostrato il nuovo gioco di The Initiative, il nuovo studio first party guidato da Darrell Gallagher con sede a Santa Monica. Non ci sono informazioni ma anche in questo caso c'è grande entusiasmo per il progetto, che secondo altre voci di corridoio potrebbe rappresentare il ritorno in scena di Perfect Dark.

Per il resto, l'articolo di Windows Central si limita a fare soprattutto una panoramica di voci di corridoio già emerse in passato, come quella riguardante Fable che potrebbe essere in sviluppo presso Playground Games, da tempo al lavoro su una sorta di action RPG in terza persona con mondo aperto.

Tra le altre informazioni si parla anche di Xbox Series S o Lockhart, ma sempre riportando solo voci di corridoio precedenti, visto che non risulta a Windows Central alcuna conferma aggiuntiva sull'esistenza della piattaforma economica next gen da parte di Microsoft. Tuttavia, aumentano gli indizi che parlano di unità di test inviate internamente, con alcuni sviluppatori che avrebbero già la possibilità di selezionare il modello Lockhart come target per delle versioni alternative dei giochi, dunque è probabile che a luglio emerga anche Xbox Series S nonostante sia stato riferito in precedenza che il reveal possa essere stato spostato ad agosto.

Infine, l'articolo parla anche di un possibile nuovo headset da parte di Bangs and Olufson come modello di cuffie ufficiali per Xbox Series X.