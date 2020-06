Fable e Perfect Dark, Microsoft ha registrato due nuovi account su Twitter

Microsoft ha registrato due nuovi account Twitter per Fable e Perfect Dark. In realtà per ora sono due account segna posto, quindi senza alcun contenuto rilevante, ma è stato facile individuare a chi appartengono. Uno infatti è seguito da dipendenti di Microsoft, mentre l'altro è stato registrato con un email della compagnia.

Da notare che i due account sono stati creati in momenti diversi: uno a marzo e uno a giugno (quindi recentissimo). Per adesso non ci sono altre informazioni in merito, quindi prendete il tutto per quello che è, ossia una voce di corridoio. Sicuramente non possiamo considerare i due account come dei segni inequivocabili del ritorno delle due serie, anche se le voci in merito si fanno sempre più insistenti.

La serie Fable dovrebbe essere in mano al team B di Playground Games, fondato qualche anno fa, mentre un nuovo Perfect Dark, probabilmente un reboot, dovrebbe essere in sviluppo presso gli studi di The Initiative, neonata software house i cui progetti sono ancora misteriosi.

Secondo alcuni vedremo entrambi i giochi all'evento Microsoft di luglio, in cui saranno presentati i giochi first party (e non solo) di Xbox Series X, tra i quali Halo Infinite. Ci saranno comunque moltissimi inediti, quindi perché no un nuovo Fable o un nuovo Perfect Dark?