Fortnite, Mida e tutti i nuovi Funko Pop in arrivo

Siete collezionisti incalliti di Funko Pop? Giocate a Fortnite Capitolo 2 o, più in generale, apprezzate il Battle Royale di Epic Games? Arriva il momento di prendere due piccioni con una fava, allora. Nuovi Funko Pop a tema Fortnite sono in arrivo, e ci sarà anche Mida.

Stando alle informazioni attualmente disponibili, tutte oggetto di rumor nelle ultime 24 ore, presto verranno annunciati tantissimi nuovi Funko Pop. Molti dei quali, appunto, dedicati al Battle Royale di Epic Games, nello specifico alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. Sì, quella dell'Agenzia: e infatti pare che arriveranno modellini dedicati a Mida, il boss del gruppo, e poi a TNTina, a Miaoscolo (il gatto forzuto), ma anche al Viaggiatore Eterno (quello della Stagione X).

Per il momento né Funko Pop né Epic Games hanno condiviso immagini ufficiali, ma di certo si tratta di una gradita notizia per tutti coloro che hanno già collezionato i modellini delle prime due serie di Funko dedicate a Fortnite Battaglia Reale. Mida, in particolare, è uno dei personaggi più affascinanti legati alla "lore" del titolo: di recente ha inondato l'isola di gioco, anche se le sue intenzioni erano buone.