Dr DisRespect bannato da Twitch: fan e detrattori lo prendono in giro su Twitter

Dr DisRespect, come saprete, è stato bannato definitivamente da Twitch: non potrà più dedicarsi alla sua attività di streamer sulla piattaforma in questione. Il perché e il percome, nel momento in cui scriviamo, non sono noti; ciò che è noto, invece, è che il pubblico della rete non ha perso occasione per andare a dirgliene quattro.

Dr DisRespect è senza dubbio un personaggio pubblico molto "particolare", con il suo bel caratterino. Il suo è un nome parlante, non trovate? Spesso ha dimostrato di non avere rispetto per colleghi, amici e pubblico. A prescindere da questo, la notizia del suo ban da Twitch non ha fatto altro che far scattare la gogna mediatica contro lo streamer. Su Twitter fan e detrattori lo stanno prendendo in giro.

"Avresti dovuto essere bannato un sacco di tempo fa. Speriamo che questa volta il ban resti" commenta EmperorGrinnar, l'esempio con cui apriamo questa breve rassegna.

You should have been banned long ago. Hope this time it sticks. — EmperorGrinnar (@EmperorGrinnar) June 27, 2020