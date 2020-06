Cyberpunk 2077: Nvidia mostra il gioco con tutti gli effetti delle schede RTX attivi

Nvidia ha pubblicato alcune immagini di Cyberpunk 2077 con tutti gli effetti delle sue schede RTX attivi. Se volete un assaggio di nuova generazione, dategli uno sguardo, perché sono davvero spettacolari.

Cyberpunk 2077 supporterà il ray tracing delle schede RTX e il DLSS 2.0 di Nvidia al lancio. La partnership tra il produttore hardware e lo sviluppatore polacco è sempre più forte.

Come già riportato, in Cyberpunk 2077 il ray tracing sarà applicato a diversi elementi del gioco, in particolare: all'occlusione ambientale, una tecnica di shading e rendering usata per calcolare quanto ogni punto che compone una scena sia esposto alla luce ambientale; alla diffuse illumination, usata per catturare la radianza del cielo e la luce riflessa dalle diversi superfici, difficili da realizzare con le tecniche di rendering tradizionali; i riflessi di tutte le superfici, sia opache, sia trasparenti, tracciati per diversi chilometri; le ombre, in particolare quelle dirette prodotte dal Sole e dalla Luna, che saranno fisicamente accurate e terranno conto anche della presenza di nuvole.