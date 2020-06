The Last of Us 2, il trailer doppiato con la voce di Pippo

Finalmente i nostri desideri sono stati esauditi e qualcuno ha doppiato il trailer di The Last of Us 2 con la voce di Pippo. Non era quello che sognavate anche voi ormai da mesi e mesi? Come abbiamo potuto vivere senza?

Scherzi a parte, è domenica, fa caldo e c'è bisogno di qualcosa che rinfreschi il cervello. Inoltre così il trailer è davvero molto divertente. Autore dell'opera è Ludo Thorn, specializzato in questo genere di operazioni. Se volete vedere altri video simili, andate a fare una visita al suo canale YouTube.

The Last of Us 2 è l'ultima fatica di Naughty Dog per PS4, titolo acclamato dalla critica e a quanto pare amatissimo dai giocatori, che però non ha mancato di suscitare grosse polemiche per i suoi contenuti. Nonostante ciò è riuscito a vendere quattro milioni di copie in pochi giorni, nonostante i vari tentativi di boicottaggio. Anche Phil Spencer di Xbox ha fatto i complimenti a Naughty Dog per il grande risultato.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di The Last of Us 2, scritta dall'imperscrutabile Francesco Serino.