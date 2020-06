Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition, la recensione

La recensione della Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition ci riporta al 2017, quando il modello base di questa scheda audio ha raccolto consensi entusiasti grazie a specifiche di ottimo livello che ritroviamo in questa nuova versione in molti aspetti invariata, ma potenziata con le codifiche Dolby Digital Live e DTS Connect che si aggiungono a Surround 5.1 discreto e Surround Virtuale 7.1. Non proprio una rivoluzione, certo, ma un arricchimento che ci ha finalmente dato modo di provare con mano una scheda dotata di DAC SABRE di livello professionale e di un amplificatore Xamp per cuffie che, dotato di due canali di amplificazione separati, può spaziare tra i 16 e i 600Ohm di impedenza. Il tutto condito da un elegante vestito in metallo, dall'illuminazione RGB Aurora Reactive, da 4 strisce LED incluse nella confezione che possono trasformare il case in un equalizzatore RGB e da una versione tutta bianca, denominata Pure, che risulta più elegante e distintiva di quella nera. Ma costa anche di più elevando un prezzo già piuttosto alto di 159,99 euro fino a 189,99 euro.

Caratteristiche e ascolto

La SoundBlasterX AE-5 Plus è pressoché identica alla versione base del 2017, ma completa l'offerta con le codifiche Dolby Digital Live e DTS Connect che richiedono decoder collegato all'uscita S/PDIF e software compatibile, ma possono dare grandi soddisfazioni. D'altronde parliamo di una base di ottimo livello che abbiamo infine provato con mano, guardando principalmente all'uso con le cuffie, per valutarla all'interno del panorama attuale e per dare un'occhiata all'evoluzione del software che riveste un ruolo chiave per sfruttare il lato gaming di questa scheda Creative.

Il DSP è il Creative Sound Core3D che pur essendo il medesimo delle serie precedenti alla AE, con le nuove SoundBlasterX ha ampliato il suo arsenale con il Virtual Surround 7.1 e con un maggior numero di frequenze supportate. Ma il pezzo forte è il DAC SABRE ESS ES9016K2M a 32-bit che, escludendo il DSP che si ferma a 96KHz, permette di arrivare fino a 384KHz in Direct Mode, garantendo tutta la qualità necessaria per ascoltare audio compresso in modalità lossless senza perdita di dati e senza alcuna forma di post processing. Ma caratteristiche del genere, come l'SNR da 122dB con una distorsione armonica di 0.00032%, lo ritroviamo su altri prodotti simili, tutti pensati per accontentare non solo il giocatore, ma anche l'audiofilo. Non tutti, però, l'amplificatore per cuffie Xamp che si distingue dalla media con l'amplificazione separata dei canali destro e destro e sinistro, garantendo un SNR di 116dB sull'uscita delle cuffie e con una distorsione armonica comunque molto bassa. A questo inoltre va aggiunto un supporto dedicato per il gaming, del tutto assente nel caso di svariate schede audio dal costo simile e anche superiore.

Inforcate le HyperX Cloud Alpha la differenza rispetto all'audio integrato, anche quello di schede madre si fascia estrema dotate di hardware di alto livello, si fa sentire subito. Il modo in cui percepiamo il suono è qualcosa di molto soggettivo e dipende anche dall'allenamento, ma la differenza è innegabile anche con cuffie da gioco che prediligono i bassi, ma godono di un hardware nudo e crudo piuttosto solido che da una parte permette alla scheda SoundBlasterX di esaltare ulteriormente i bassi, rendendoli ancora più corposi ma anche più definiti, e di migliorare sensibilmente gli alti che si fanno decisamente più limpidi. Abbastanza da mettere in evidenza dettagli prima meno evidenti che rendono sensibilmente più piacevole anche l'ascolto musicale, rigorosamente in Direct Mode, permettendo di godere in buona qualità di tracce come Moby Dick a un volume sostenuto.

Certo, i limiti delle cuffie sono evidenti, e si fanno sempre più chiari spingendo il volume verso il limite, ma parliamo comunque di vantaggi chiaramente percepibili pcon una cuffia da gioco da 80 euro pensata già per garantire un'esperienza compiuta senza bisogno di DAC o amplificazione. In ogni caso, pensando all'ascolto musicale e pensando al prezzo elevato di una scheda audio come questa, è consigliabile guardare a un dispositivo di ascolto superiore senza timore di dover spendere troppo. Le linee Beyerdynamic DT, adatta a chi vuole un suono puro, e V-Moda Crossfade, perfetta per chi cerca qualcosa di più giocoso, includono infatti opzioni da poco più di 100 euro ma di qualità decisamente elevata, adattabili al gaming con un microfono come il V-MODA BoomPro. Lo stesso che può essere combinato con le Sennheiser HD599, un po' più costose delle precedenti, ma reperibili comunque a prezzi inferiori a 150 euro e capaci di regalarci, assieme alla SoundBlasterX, un'esperienza musicale fatta di bassi solidi, toni medi ben distinguibili e alti decisamente puliti, con le tracce FLAC che, anche qui ovviamente ascoltate in Direct Mode, mettono in evidenza le qualità della scheda in ambito audiofilo.