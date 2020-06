Pokémon: Ali del Crepuscolo, Onion protagonista del sesto episodio: la data di lancio

Ali del Crepuscolo è l'apprezzata mini serie anime dedicata a Pokémon Spada e Scudo, i nuovi capitoli della serie principale disponibili in esclusiva su Nintendo Switch. Apprendiamo in queste ore quando sarà disponibile il sesto episodio, e anche chi ne sarà il protagonista.

Probabilmente avrete già visto l'episodio di Pokémon Ali del Crepuscolo dedicato alla Capopalestra Azzurra; è proprio questo il punto, ogni nuovo appuntamento svela retroscena e approfondisce i Gym Leader della Regione di Galar. Il protagonista del sesto episodio di Pokémon Spada e Scudo, come riportato dall'account ufficiale di The Pokémon Company su Twitter, sarà Onion (Allister nella versione inglese).

Onion è il Capopalestra di Tipo Spettro, esclusivo di Pokémon Scudo (non lo si può trovare o sfidare su Pokémon Spada). Il sesto sarà dunque un episodio spettrale! La data di lancio attualmente prevista è quella del 2 luglio 2020, Presumibilmente negli stessi giorni potremo offrirvi anche la versione doppiata in italiano, dunque restate sulle nostre pagine.

Ancora un momento: avete letto di quel giocatore che liberava tutti i Lapras perché credeva che fossero a rischio estinzione?

Feuding friends are no match for Allister, Galar's Ghost-type Gym Leader!

Get ready for the next episode of #PokemonTwilightWings on July 2!

Catch up on the latest episodes: https://t.co/NbfDqLKPqg pic.twitter.com/UStCTbllpl