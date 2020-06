eFootball PES 2020, com’è cambiato dopo tutti i DLC

In attesa di svelare il prossimo capitolo della serie, Konami continua a supportare il suo eFootball PES 2020, con l'ennesimo aggiornamento gratuito che ha portato con sé il Data Pack 8.0 e alcune novità che scoprirete nelle prossime righe. Nel corso dei mesi successivi al rilascio del gioco, l'azienda giapponese non ha mancato di rinnovare la sua opera con una serie di update gratuiti che sono serviti a migliorarne alcuni aspetti tecnici, e a rimpinguare il parco giocatori, i volti originali, il numero di tornei e le modalità di gioco, con una serie di opzioni ed eventi sia per giocatore singolo che per il multiplayer.

Le novità del Data Pack 8.0

L'ultimo aggiornamento del 25 giugno di eFootball PES 2020 porta in dote innanzitutto una cinquantina di nuovi volti reali più una serie di ritocchi e aggiornamenti a quelli già esistenti. La lista dei calciatori interessata non è di quelle che vedono coinvolti atleti famosissimi (forse perché il grosso dei questi atleti è già stato coperto), a parte un po' Coman del Bayern Monaco, ma per il resto i vari Weghorst (Wolfsburg), Waldschmidt (Friburgo) o Vavro (Lazio), giusto per citarne alcuni, fanno comunque da ottimo contorno alle centinaia di visi autentici che sono presenti nel gioco, ampliandone ulteriormente il numero.

Gli altri interventi si sono poi concentrati su alcuni problemi tecnici per risolvere per esempio il fenomeno dei crash del gioco quando un utente accettava un invito per un match mentre stava già affrontando una Partita in locale di UEFA EURO 2020, o un bug che riduceva l'effetto al pallone calciato da Roberto Carlos nella Serie Momento glorioso. Sistemata anche l'animazione per i calci di punizione di prima di Pavel Nedved, che in precedenza ne mostrava una comune invece di quella speciale. Appena poche settimane fa, ovverosia il 4 giugno, l'azienda aveva invece rilasciato il Data Pack 7.0 assieme alla Patch 1.07.

Un pacchetto molto importante perché conteneva gli Europei del 2020 in modalità Coppa, con due nuovi stadi, Wembley Stadium e Gazprom Arena, grafiche televisive, cinematiche and animazioni correlate al torneo, più una serie di aggiornamenti a maglie, palloni e calciatori, compresi anche qui moltissimi volti. Dulcis in fundo Konami ha poi sistemato alcuni bug relativi al gameplay e alla modalità myClub, sezione a cui è stata aggiunta l'opzione di poter selezionare le Nazionali come squadra base. Anche l'aggiornamento di aprile non è stato da meno (pacchetto dati 6.00 e patch 1.06.00), visto che oltre a tantissimi nuovi volti e ai soliti miglioramenti estetici ha sistemato per esempio alcuni elementi che non andavano in myClub.