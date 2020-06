PES 2020, l'aggiornamento gratuito UEFA Euro 2020 è disponibile su PS4, One e PC

L'aggiornamento gratuito UEFA Euro 2020 di eFootball PES 2020 è disponibile su PS4, Xbox One e PC. Questo DLC, approvato direttamente dalla UEFA, avrebbe dovuto essere il gioco ufficiale degli Europei di questa estate, rinviati però al 2021 a causa dell'emergenza coronavirus. Nonostante questo, all'interno del Data Pack 7.0, Konami ha deciso di pubblicare gratuitamente i contenuti legati alla manifestazione continentale.

Nel frattempo è emersa un'indiscrezione che, se fosse vera, sarebbe clamorosa: PES 2021 potrebbe essere un DLC stagionale di PES 2020.

Il DLC UEFA Euro 2020 è disponibile ora gratuitamente per gli attuali o futuri possessori di eFootball PES 2020 per PlayStation 4, Xbox One o PC Steam. Ecco tutte le modifiche e novità che sono incluse all'interno di questo contenuto gratuito e approvato dalla UEFA:

Tutte le 55 nazionali UEFA (rose dei giocatori e divise di gioco incluse)

Modalità di gioco ufficiale UEFA EURO 2020

Ricreazioni fotorealistiche del Wembley Stadium e dello Stadio di San Pietroburgo

Il pallone ufficiale della fase a gironi di UEFA EURO 2020

I giocatori in evidenza, i Matchday a tema e altri eventi in-game di UEFA EURO 2020 sono ancora previsti, ulteriori informazioni verranno rilasciate successivamente

Il Data Pack 7.0 vede anche l'introduzione delle seguenti sette nuove leggende della Serie Momenti Gloriosi che saranno disponibili in myClub:

Dennis Bergkamp (Match Iconico: 02/03/2020)

Emmanuel Petit (Match Iconico: 08/02/1998)

Robert Pirès (Match Iconico: 25/04/2004)

Íker Casillas Fernández (Match Iconico: 25/08/2007)

Roberto Carlos da Silva Rocha (Match Iconico: 15/05/2002)

José María Gutiérrez Hernández (Match Iconico: 06/05/2003)

Fernando Morientes (Match Iconico: 10/02/2002)

Cosa ne pensate? Lo giocherete, nonostante non ci sia una competizione di riferimento alla quale ispirarsi? Sapevate che la nazionale italiana è Campione d'Europa in PES 2020?