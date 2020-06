PES 2021 sarà un DLC? Un'indiscrezione arriva dall'ente di classificazione australiano

eFootball PES 2021 potrebbe essere un DLC stagionale di PES 2020. La clamorosa indiscrezione arriva dall'ente di classificazione del governo australiano, dove compare il marchio "EFOOTBALL PES 2021 SEASON UPDATE". La richiesta di registrazione a quella che è a tutti gli effetti l'organizzazione omologa del PEGI europeo e dell'ESRB nordamericano è arrivata da Konami il 29 maggio.

Da quanto possiamo leggere, questa richiesta sembra far intendere quello che tantissimi appassionati di giochi di calcio richiedono da anni: l'aggiornamento alla nuova stagione come contenuto aggiuntivo al capitolo dell'anno precedente e non come titolo annuale venduto a prezzo pieno.

In questo modo chi già possiede Pro Evolution Soccer 2020 potrebbe aggiornare direttamente le rose, le modalità e i vari contenuti secondo quelli che saranno i dati della prossima stagione calcistica, con un'espansione a pagamento anziché un gioco stand alone a prezzo pieno.

Una possibilità che, se confermata, aprirebbe le porte a diversi scenari. Innanzitutto è comunque possibile che PES 2021 venga venduto anche pacchettizzato insieme a tutte le novità stagionali. Un'ipotesi in realtà piuttosto probabile, anche in vista dell'arrivo di Xbox Series X e PS5 alla fine dell'anno.

La scelta di Konami, poi, potrebbe aver portato il team a concentrarsi sugli aspetti più criticati e problematici dell'edizione 2020, permettendogli di arrivare all'appuntamento con la nuova stagione con un gioco non solo molto rifinito, ma anche meno costoso di quello della concorrenza. Infine, ma non meno importante, la decisione di saltare un anno potrebbe garantire una maggiore concentrazione di uomini e risorse su PES 2022, che a questo punto potrebbe essere il primo grande PES davvero next-gen.

Al di là delle speculazioni, comunque, la registrazione di questo "season update" non ci dà ovviamente la certezza che PES 2021 sarà davvero un aggiornamento, ma che questa possibilità è ora decisamente più concreta che mai.

Konami non si è ancora espressa sull'argomento, ma in attesa di aver informazioni ufficiali siamo curiosi di sapere la vostra opinione: vi piacerebbe che i giochi sportivi avessero aggiornamenti annuali? Oppure temete che questo approccio possa portare a una stagnazione nelle meccaniche e nel comparto grafico?