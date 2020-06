Resident Evil 3: nessun DLC in futuro, né gratis né a pagamento?

Resident Evil 3 non riceverà espansioni e DLC, a quanto pare, con Capcom che non sembra proprio intenzionata ad aggiungere nuovi contenuti al remake del terzo capitolo della serie, sia per quanto riguarda quelli a pagamento che gratuiti.

Si tratta di un cambio di rotta anche rispetto a quanto visto in Resident Evil 2, che ha ricevuto invece alcuni DLC successivamente al lancio con nuovi frammenti di storia e personaggi aggiuntivi, ma questo non si dovrebbe ripetere con Resident Evil 3, almeno secondo quanto riferito da Peter Fabiano, producer di Capcom, in un'intervista a Siliconera.

"Resident Evil 3 è un prodotto concluso", ha affermato il producer, a dire il vero con un'affermazione che si potrebbe prestare a diverse interpretazioni. Tuttavia, arrivava in risposta alla domanda su possibili espansioni, DLC e aggiornamenti da applicare al gioco, dunque sembrerebbe escludere la possibilità di ulteriori contenuti in arrivo per Resident Evil 3.

In ogni caso, lasciamo aperta la porta a possibili precisazioni da parte di Capcom, anche perché sarebbe piuttosto strano non vedere ulteriori aggiunte a un prodotto di questo calibro, per quanto "concluso" possa essere nella sua forma attuale. Questo significa che anche quegli elementi che mancano rispetto all'originale a quanto pare non verranno aggiunti in seguito.

Resident Evil 3 Remake ha infatti perso alcune ambientazioni piuttosto iconiche della versione originale, così come alcuni nemici ed enigmi che erano presenti nel capitolo classico. Per diverso tempo si è pensato che queste mancanze venissero corrette in seguito con qualche aggiornamento, ma a quanto pare non è questo il caso, almeno secondo quanto riferito da Fabiano.