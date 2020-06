PlayStation Store, offerte del 27 giugno 2020

La prima iniziativa, in scadenza il 2 luglio, si chiama Rimasterizzazioni e Retrò , e mette appunto a sconto le migliori remaster disponibili per PS4 . La seconda iniziativa, appena partita e in scadenza il 9 luglio, si chiama invece Offerte di Metà Anno e non si pone vincoli tematici, focalizzandosi tuttavia sulle edizioni speciali.

PlayStation Store ha al momento non una bensì due differenti promozioni attive per gli utenti, con un gran numero di offerte su di una lunga lista di giochi per PlayStation 4. Insomma, avremo davvero tanto di cui parlare nella nostra tradizionale ricerca dei titoli imperdibili a prezzo ridotto.

Raramente disponibile a un prezzo più basso di questo, Assassin's Creed: The Ezio Collection ( 17,99 euro anziché 49,99) rappresenta un acquisto obbligato per chi vuole cimentarsi per la prima volta con la celebre serie action stealth di Ubisoft, che questo autunno rinnoverà la propria tradizione con il lancio di Assassin's Creed Valhalla .

Il pacchetto include Batman: Arkham Asylum , che ci vedrà alle prese con una rivolta scoppiata all'interno dell'istituto psichiatrico a causa del Joker; Batman: Arkham City , che ci farà visitare la città-fortezza costruita al centro di Gotham in cui sono rinchiusi i peggiori criminali del mondo; e infine Batman: Arkham Knight , in cui dovremo fronteggiare un nemico potente e misterioso che sembra conoscere la nostra identità segreta.

Da WipEout 2048 a WipEout HD , passando per la ricca espansione HD Fury , il gioco ci catapulta in un'esperienza di guida frenetica e impegnativa, in cui la prontezza di riflessi, la strategia nell'uso delle armi e la memorizzazione dei tracciati può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Il tutto con il supporto di una grafica fluidissima, in alta definizione, e di una colonna sonora che non ha bisogno di presentazioni.

Ottimo prezzo per la WipEout Omega Collection ( 10,19 euro anziché 34,99), la remaster per PlayStation 4 che include in un'unica soluzione tutti gli episodi "secondari" della celebre serie arcade Sony, ambientata in un futuro in cui le corse di velocità si affrontano a bordo di rapidissime navicelle dotate di motori antigravitazionali.

Shadow of the Colossus

L'attuale promozione in vigore su PlayStation Store non si focalizza unicamente sulle remaster ma anche sui remake, come dimostra Shadow of the Colossus (9,99 euro anziché 39,99), disponibile al prezzo più basso di sempre se non consideriamo il periodo in cui il gioco è stato scaricabile gratuitamente dagli abbonati a PlayStation Plus.

L'iconica avventura diretta da Fumito Ueda ha trovato una nuova, straordinaria interpretazione per mani degli esperti sviluppatori di Bluepoint Games, che non solo ne hanno ridisegnato il comparto tecnico unendo qualità, ispirazione artistica e rispetto per l'opera, ma sono riusciti anche a migliorare il sistema di controllo originale introducendo due differenti opzioni per i comandi, una moderna e una vicina a quella tradizionale.