The Last of Us 2, Phil Spencer ha fatto i complimenti a Naughty Dog

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha fatto personalmente i complimenti a Naughty Dog per il successo di The Last of Us 2, che nei suoi primi giorni sul mercato ha venduto più di quattro milioni di copie, facendo meglio di ogni altra esclusiva PS4.

Rispondendo a un tweet di Neil Druckmann che ringraziava i fan per le vendite di The Last of Us 2, Spencer ha scritto, dimostrando un grande aplomb istituzionale: "Congratulazioni a te a al team per il successo che state avendo con un gioco grandioso."

Druckmann ha risposto ai complimenti con grande gentilezza: "Grazie, Phil. Non vedo l'ora di scoprire cosa avete in cantiere." C'è tanto amore nell'aria. Del resto è innegabile che The Last of Us 2 stia andando benissimo, con buona pace di quelli che hanno provato a rovinargli il lancio con review bombing e polemiche varie.

Anzi, se questa storia ci ha insegnato qualcosa è che spesso le lamentele su internet fanno grande rumore ma producono risultati miseri.