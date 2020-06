Disco Elysium diventerà una serie TV dai produttori di Sonic The Hedgehog

Disco Elysium diventerà una serie TV. A dirlo è un resoconto di Variety che riporta anche delle dichiarazioni delle realtà coinvolte. A lavorarci saranno i produttori di Sonic The Hedgehog, la compagnia dj2 Entertainment, insieme a ZA/UM, il team di sviluppo del gioco.

Sostanzialmente gli sceneggiatori di ZA/UM scriveranno la serie sotto la supervisione di dj2 Entertainment. Helen Hindpere, la sceneggiatrice capo di Disco Elysium, ha dichiarato che la software house è grata a dj2 per la possibilità di espandere l'universo del gioco a un altro medium.

Grande soddisfazione anche da parte dj2, espressa dal CEO Dmitri M. Johnson, che vede in Disco Elysium delle enormi potenzialità. Proprio Johnson ha coprodotto il film di Sonic. Inoltre la stessa compagnia sta anche lavorando sull'adattamento live-action di Sleeping Dogs.

Disco Elysium è stato lanciato su PC verso la fine del 2019 ed è diventato subito un grande successo, pur essendo un gioco di ruolo hardcore non proprio per tutti. Presto potremo giocarci anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il protagonista dell'avventura è un detective ubriacone che deve risolvere un caso di omicidio. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Disco Elysium.