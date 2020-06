Amazon Echo di seconda e terza generazione a 89 e 59 euro: Alexa al 40% di sconto fino ad esaurimento

I dispositivi Amazon Echo, nel momento in cui scriviamo, sono nuovamente in sconto su Amazon, il ben noto colosso dell'e-commerce. Sapete altrettanto bene cosa significa, non è vero? Se è da tempo che vorreste mettere le mani sui device in questione, ed entrare così nel lato oscuro di Amazon Alexa, questo è un momento imperdibile.

Innanzitutto troverete Amazon Echo di terza generazione a 59,99 euro, con il 40% di sconto sul prezzo di listino (fissato a 99,99 euro). Promozione davvero notevole, tanto che sarà valida fino ad esaurimento scorte: qui potrete ordinare Amazon Echo di terza generazione a 59 euro. Di seguito le principali caratteristiche:

Ti presentiamo Echo - Echo (3ª generazione) è dotato di nuovi altoparlanti di ottima qualità con processore Dolby che offrono un audio omnidirezionale a 360°, con voci chiare e una risposta dei bassi dinamica

Goditi un audio di ottima qualità - Personalizza l'ascolto regolando le impostazioni dell'equalizzatore o associa il dispositivo a un altro Echo (3ª generazione) o a un Echo Plus (2ª generazione) per un audio stereo

Controlla la musica con la voce - Chiedi ad Alexa di cercare un brano, un artista o un album su Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e TuneIn. Grazie a Musica multistanza, potrai ascoltare i brani che ami in varie stanze contemporaneamente sui tuoi dispositivi Echo compatibili

Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente con la voce - Usa la tua voce per accendere la luce, regolare il termostato e controllare altri dispositivi compatibili connessi ad Echo

Resta in contatto con la tua famiglia - Usa i tuoi dispositivi Alexa come un interfono e raggiungi qualsiasi ambiente della casa con Drop In o la funzionalità Annunci

Personalizza Alexa con le Skill - Alexa diventa sempre più intelligente grazie alle migliaia di Skill già disponibili e a quelle nuove che vengono aggiunte costantemente. Usale per monitorare i tuoi allenamenti, giocare e fare molto altro

Progettato per tutelare la tua privacy - Echo è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni