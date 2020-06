Xbox Game Pass: un video geniale ci insegna a dire addio ai giochi che lasciano il servizio

L'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, evidentemente gestito da un genio, ha pubblicato un simpatico video strappalacrime per insegnare ai giocatori a dire addio ai giochi che lasciano il servizio. Si tratta sostanzialmente di un videoclip casareccio di un brano scritto per l'occasione, il cui testo dice:

"Il gioco che ami potrebbe andarsene,

quindi giocaci prima che sia tardi.

E controlla la sezione "leaving soon" dell'app,

è importante che tu lo sappia

in anticipo,

per prepararti a dirgli addio.

Carica il tuo gioco preferito

e giocaci per l'ultima volta.

Addio gioco...

Ti amo."

Purtroppo in italiano rende poco, soprattutto senza musica. Naturalmente il tweet sotto al videoclip ricorda che è possibile acquistare i giochi su Xbox Game Pass con uno sconto speciale prima che escano dal servizio.

Comunque questa notizia ha un solo scopo: vogliamo chi gestisce l'account Twitter di Xbox Game Pass al posto di Satya Nadella. Tutti gli annunci di Microsoft devono essere fatti così.

This video will teach you how to check what games are leaving the service (WARNING: EMOTIONAL!!) pic.twitter.com/GGQLLwE0jW