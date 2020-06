Xbox Game Pass, quattro nuovi giochi il 24 e il 25 giugno

Microsoft ha annunciato diversi nuovi titoli per gli abbonati a Xbox Game Pass su PC e Xbox, disponibili da oggi 24 giugno e da domani 25 giugno. In totale sono quattro: Night Call, Observation, The Messenger e Streets of Rogue.

Night Call è un gioco investigativo noir non lineare, incentrato sulla narrazione. "Tu non sei un detective, ma hai un dono: intorno a te, la gente si sente a suo agio. La gente parla. Condivide pensieri, emozioni, storie... segreti. Per i passeggeri non sei solo un autista. Sei un amico, un confidente, un consigliere. Un voyeur, che riesce a scorgere un barlume di verità dietro il velo che nasconde le vite degli abitanti della Ville Lumière. E dovrai incarnare tutti questi ruoli se vorrai catturare l'assassino."

Observation è un'avventura narrativa ambientata nello spazio dal grandioso impianto filosofico, con richiami a 2001 Odissea nello Spazio e a molte altre opere di fantascienza. Per avere più dettagli, leggete la nostra recensione di Observation.

The Messenger è un metroidvania con protagonista un ninja che viaggia tra due epoche, rappresentate come se fossero due diverse generazioni videoludiche.

Streets of Rogue è un rogue-lite basato sulle scelte del giocatore e un divertimento anarchico e leggero, che prende ispirazione da titoli quali The Binding of Isaac, Nuclear Throne e Deus Ex.

Leggiamo il riepilogo dei titoli annunciati:

24 giugno