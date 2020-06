Ninjala, vediamo il trailer della modalità storia

Gungho Online Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Ninjala, dedicato alla modalità storia. Sostanzialmente stiamo parlando del lato single player di un gioco che comunque è stato pensato per rendere al meglio online.

Per il resto vi ricordiamo che Ninjala è disponibile da domani 25 giugno, in esclusiva per Nintendo Switch. Idealmente si tratta di un concorrente di Splatoon 2... o, almeno, vorrebbe esserlo.

Rileggiamone la descrizione ufficiale:

Ninjala è un gioco d'azione multiplayer che permette ai giocatori di creare armi usando gomme da masticare e di combattere secondo i dettami del metodo ninjutsu.

Adattandosi a diversi tipi di scenari, i giocatori devono sfoggiare riflessi fulminei e grande abilità nel parkour per combattere gli avversari. Il gioco porta il mondo dei ninja in una nuova era tramite battaglie online.