FIFA 21: EA Sport rinnova con LaLIGA per 10 anni; FIFA 20 è il più giocato di sempre

A pochi giorni dall'annuncio, EA Sports ha cominciato le grandi manovre per FIFA 21. La prima mossa è stata il prolungare per 10 anni il contratto con LaLIGA, il massimo campionato calcistico spagnolo. Una mossa importante, che non priverà il seguito del capitolo più giocato di sempre di uno dei tornei più amati e seguiti dell'intero pianeta.

Questo vuol dire che che per i prossimi 10 anni i giocatori di EA Sports FIFA potranno continuare a godere di tutte le licenze ufficiali del maggiore campionato spagnolo, oltre che uno dei più seguiti a livello mondiale. Anche grazie al Real Madrid, al Barcellona e a tutti i campioni che militano tra le loro fila. Nonostante non sia il più ricco, questo primato spetta alla Premier League, LaLIGA ha la più grande fanbase all'interno di FIFA 20 a livello mondiale.

Questo vale per le modalità classiche, ma soprattutto per FUT, dove i calciatori spagnoli sono sempre molto gettonati nelle loro versioni Team of the Week (TOTW), Player of the Month (POTM) e Team of the Year (TOTY).

L'occasione è stata colta da EA per annunciare che FIFA 20 è stato nientemeno che il capitolo più venduto di sempre. I giocatori attivi sono cresciuti del 10% su base annua, mentre i contenuti legati al gioco sono aumentati di un impressionante 260%.

Il gioco di EA sta diventando sempre più un colosso di rilevanza mondiale, tanto da attrarre le attenzioni di molti legislatori che stanno per decidere se le microtransazioni di Ultimate Team siano da considerare gioco d'azzardo o meno.

Nel frattempo FIFA 21 è stato annunciato durante l'EA Play Live 2020. Cosa ci aspettiamo da questo nuovo capitolo?