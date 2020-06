Project CARS 3: data di uscita ufficiale

Bandai Namco e Slightly Mad Studios hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di Project CARS 3: il 28 agosto 2020. Le versioni disponibili in tarda estate saranno quelle PC, PS4 e Xbox One. Leggiamo i nuovi dettagli condivisi tramite comunicato stampa ufficiale:

Il nuovo gioco di corse includerà tutti i contenuti racing e motorsport che i fan si aspettano: il più grande roster di auto nella storia del franchise, nuovi tracciati (incluse località come Interlagos, sede del Gran Premio del Brasile, e le strade della Toscana), una completa e vasta Modalità Carriera che intratterrà i giocatori in un emozionante viaggio fino a diventare delle leggende delle corse. Altra novità nel franchise sono gli autentici upgrade delle auto, le opzioni di personalizzazione sia delle auto che dei piloti e i miglioramenti al sistema di assist per accogliere i principianti nell'emozionante mondo delle corse automobilistiche.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Project CARS 3.