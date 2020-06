Pokémon Unite, le prime immagini ufficiali sono un po' sgranate

The Pokémon Company ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Pokémon Unite, titolo online 5v5 presentato oggi, per mostrare alcuni momenti di gioco. Peccato che la qualità non sia altissima, cioè che siano davvero sgranate. Non parliamo dell'interfaccia ma del motore di gioco (allargatene qualcuna per rendervene conto).

Insomma, dopo il video di presentazione con crolli del framerate, ora questo. Leggiamo comunque le informazioni sulla presentazione contenute nel comunicato stampa ufficiale:

Oggi, durante la presentazione video "Pokémon Presents", Tsunekazu Ishihara, Presidente e AD di The Pokémon Company (in inglese) ha annunciato Pokémon UNITE, un nuovo gioco in arrivo per Nintendo Switch e dispositivi mobili. Pokémon UNITE è in fase di sviluppo, in collaborazione con TiMi, uno studio di Tencent Games.

Pokémon UNITE è il primo gioco strategico di lotta a squadre Pokémon. I partecipanti si sfidano in lotte a squadre 5 contro 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokémon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokémon e sconfiggere i Pokémon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato. Pokémon UNITE sarà free-to-start.