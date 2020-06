Pokémon Unite annunciato, si gioca in cross-play tra Nintendo Switch e sistemi mobile

The Pokémon Company ha presentato Pokémon Unite, un action online giocabile in cross-play tra Nintendo Switch e sistemi mobile, quindi iOS e Android, in cui due squadre di giocatori (5v5) si scontrano usando i poteri dei loro Pokémon. Vince chi rimane vivo sul campo di battaglia.

Pokémon Unite è sviluppato da Timi, uno studio appartenente al colosso cinese Tencent. Si tratta di una collaborazione inedita quanto importante, che vede la Cina mettere per i piedi dentro a uno dei franchise più ricchi del mondo, capace di vendere milioni di copie con Pokémon Spada e Scudo e di essere sempre al top degli incassi mobile con Pokémon GO. Del resto chi meglio di loro potevano realizzare un titolo simile?

Durante la presentazione di Pokémon Unite, è stato mostrato anche del gameplay, con dieci giocatori che si sono dati battaglia a colpi di attacchi speciali e tecniche combinate.

The Pokémon Company non ha reso nota la data d'uscita e non ha illustrato il sistema economico del gioco. Considerando che si tratta di un free-to-start, aspettiamoci acquisti in gioco, quindi microtransazioni di qualche tipo, stagioni e quant'altro.