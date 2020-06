Xenoblade Chronicles: Definitive Edition il trailer con i pareri della stampa italiana

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition con riportati i pareri della stampa italiana, ovviamente quelli più positivi verso il gioco. Lo trovate in testa alla notizia, con anche delle nuove sequenze di gameplay.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, una di quelle citate nel video, in cui il buon Christian Colli ha scritto:

Dopo un'attenta considerazione, per Xenoblade Chronicles: Definitive Edition abbiamo deciso di riconfermare il voto originale che avevamo assegnato a Xenoblade Chronicles su Wii: sì, i tempi sono cambiati e il titolo Monolith Soft mostra oggi più che mai qualche acciacco che nel 2011 gli perdonammo senza problemi, ma le migliorie apportate a tutto tondo compensano gli aspetti più deboli. I voti sono aridi numeri, intendiamoci: non vi stiamo dicendo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è un titolo quasi perfetto, ma che rappresenta ancora oggi uno dei picchi più alti raggiunti dal genere JRPG. Merita la vostra attenzione se amate il genere e pure se non l'amate perché, onestamente, siete sempre in tempo a innamorarvene, e i giochi che hanno questo potere cominciano a diventare sempre più rari e preziosi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è un titolo esclusivo per Nintendo Switch.