West of Dead, la recensione

La progressione vive naturalmente nell'ambito della singola run, consentendoci di ottenere potenziamenti per energia vitale, efficacia dei colpi e velocità di ricarica, nonché nuove e più potenti armi, ma azzerandosi nel momento in cui veniamo uccisi... a meno che non si sia riusciti a superare un numero sufficiente di stage da garantirci il confronto con un boss e il conseguente sblocco di un nuovo capitolo della storia, da cui cominciare nella partita successiva.

Purgatory, Wyoming, 1888: il ranger William Mason si risveglia dopo essere stato ucciso, ma l'aldilà non è come se lo aspettava: trasformato in una sorta di spettro con il teschio perennemente in fiamme, il pistolero scopre di poter morire ancora e ancora e ancora, ricominciando ogni volta la sua ricerca della verità e di una possibile redenzione.

La recensione di West of Dead ci porta a esplorare l'affascinante esperienza roguelite confezionata da Upstream Arcade, disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass su PC e Xbox One, oppure acquistabile al prezzo di 19,99 euro.

Gameplay

Il gameplay di West of Dead è legato a doppio filo alla natura roguelite dell'esperienza e alle ambientazioni procedurali, che si presentano nella forma di corridoi dotati di svariate diramazioni, che portano di volta in volta a stanze assediate dai nemici. Per eliminarli dovremo utilizzare le armi di cui disponiamo, per un massimo di due pistole e due oggetti speciali (perk passivi, abilità attive oppure strumenti da utilizzare in battaglia, come coltelli, asce o esplosivi) da assegnare rispettivamente ai trigger e ai tasti dorsali del controller.

Le meccaniche sparatutto del gioco si ispirano al genere dei twin stick shooter, ma con alcune interessanti peculiarità. La prima è che la mira non è libera ma dipende da un sistema di lock-on automatico che funziona unicamente quando gli avversari sono illuminati dalla luce di una delle lampade a olio presenti nelle sale: accenderle rappresenta un elemento strategico del combattimento, visto che in tale frangente i nemici rimangono storditi per alcuni istanti.

La seconda è che non si può sparare liberamente e senza limitazioni, bensì bisogna fare i conti con tempi di ricarica molto lenti e range d'efficacia variabili, che spingono a prestare maggiore attenzione alla pianificazione degli attacchi e a restare nascosti dietro un riparo (la manovra è automatica) finché non viene distrutto dai proiettili, ricorrendo in quel caso al salto per evitare di essere crivellati e subire danni ingenti.

A proposito di danni, questi vengono rappresentati numericamente, con tanto di colpi critici e clamorose occasioni in cui manchiamo il bersaglio: un aspetto tipico degli RPG, che si riflette anche nell'accesso a nuove e più potenti bocche da fuoco mentre esploriamo le ambientazioni o accediamo al banco del mercante di turno, che in cambio di qualche pezzo di ferro ci consentirà di acquistare una pistola dotata di un migliore allungo e di un caricatore più ampio, oppure un fucile a canne mozze devastante dalla brevissima distanza.