Cyberpunk 2077, CD Projekt RED condivide un artwork della Festa delle barche drago

CD Projekt RED, attraverso l'account Twitter del Global community Lead Marcin Momot, ha condiviso un nuovo artwork di Cyberpunk 2077. Il tema è la Festa delle barche drago, una festa tradizionale cinese. Wikipedia ci informa che si tiene il quinto giorno del quinto mese del calendario cinese. Per questo è conosciuta anche come il Doppio quinto o festa del Doppio cinque e si celebra da tempo anche in altre parti dell'Asia orientale.

In Occidente, è nota comunemente come festa delle barche drago e si celebra tipicamente durante i mesi estivi, con le regate e le gare di barche drago che costituiscono il nucleo centrale delle manifestazioni.

Nel mondo di Cyberpunk 2077, invece, la festa si festeggia con un inseguimento in moto con le Matis Blade sguainate e tre enormi draghi rossi alle calcagna del protagonista. L'immagine, condivisa rigorosamente in 4K, mostra V in sella alla sua moto tra le buie strade di Night City. I draghi, invece, potrebbero essere tra le creature fantasy che incontreremo nel Cyberspazio di Cyberpunk 2077. Cosa ne pensate?

Vi ricordiamo che recentemente abbiamo giocato a Cyberpunk 2077 e molto presto potremo parlarvene.

L'artwork può essere visto e scaricato direttamente dall'account Twitter di Momot.