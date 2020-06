Amazon Echo: Spotify Free è compatibile con Alexa

A partire da oggi si potrà chiedere ad Alexa, l'assistente vocale di Amazon, di mettere della musica gratis sul proprio dispositivo Amazon Echo. Grazie ad un accordo tra i due colossi, infatti, anche gli account a Spotify Free sono validi per poter sentire la musica sugli smart speaker.

Le canzoni, ovviamente, saranno intervallate dalla pubblicità, ma sarà comunque possibile pescare dallo sterminato catalogo di Spotify grazie al proprio dispositivo Echo. Questa funzionalità era nell'aria già da diversi mesi: Amazon la stava sperimentando col proprio sistema di streaming (Amazon Music Free) da novembre in USA e Regno Unito. Un servizio disponibile anche da noi da inizio aprile. Ora, però, questa funzione è stata estesa anche a Spotify e il suo sterminato catalogo.

Da oggi basterà dire "Alexa, riproduci This is Smashing Pumpkins su Spotify" per sentir partire la playlist desiderata. Con interruzioni, ma in modo assolutamente gratuito.

Ne approfitterete?