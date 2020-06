Mafia Definitive Edition: la polizia e le sparatorie saranno completamente rivisitate

Mafia Definitive Edition sarà un remake a tutto tondo. Hangar Games, infatti, non si appresta solo a migliorare il comparto grafico, ma sta andando a ritoccare diverse meccaniche di gioco per renderle più moderne e superare le criticità emerse nel gioco originale. La polizia e le sparatorie, per esempio, saranno molto diverse.

La Mafia Trilogy è divisa in tra parti: le prime due sono già uscite (questa è la recensione di Mafia 2 Definitive Edition), mentre l'ultima, Mafia Definitive Edition, è prevista per questa estate. Parlando dei lavori di rifacimento del gioco Haden Blackman, presidente e chief creative officer di Hangar 13, ha detto che saranno ritoccati diversi aspetti del gioco.

Per esempio ci saranno opzioni per regolare la difficoltà del gioco, ma anche impostazioni speciali per decidere come e quando la polizia interverrà e come tratterà ciascuna infrazione. In questo modo si potrà decidere se avere sempre i poliziotti alle calcagna o vivere in una sorta di terra di nessuno, dove tutto è più o meno lecito.

Un altro elemento cambiato è il modo di sparare: Utilizzando il motore grafico di Mafia 3, Hangar 13 ha pensato di "prendere in prestito" anche in gunplay di questo gioco e adattarlo al primo capitolo. Il gioco sarà ancora basato su di un sistema di coperture, ma le sparatorie saranno decisamente più letali, così da mantenere il grado di complessità del gioco originale.

Cosa ne pensate? Vi piacciono questi cambiamenti?