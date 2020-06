Netflix, luglio 2020: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix ha annunciato il suo programma ufficiale per quanto riguarda i nuovi contenuti di luglio 2020, di cui vediamo nell'elenco qui sotto i vari film, serie TV, documentari e altro a cui avranno accesso tutti gli abbonati a partire dall'inizio del mese prossimo.

Dopo le numerose novità di giugno 2020, si prosegue dunque con l'estate di Netflix, che presenta varie aggiunte interessanti soprattutto per quanto riguarda film e serie TV, tra le quali alcuni titoli molto attesi dalla community.

In particolare, evidenziamo l'arrivo di 5 cm al Secondo di Makoto Shinkai (autore di Your Name), l'originale The Old Guard con Charlize Theron e poi vari titoli noti come Bad Boys 2, Troll Hunter e altri. Sul fronte delle serie TV, arriva The Umbrella Academy Stagione 2, la prima stagione di Ju-On Origins, Hook, Cursed e altri.

Vediamo dunque cosa è previsto nel catalogo di Netflix a luglio 2020.

Film originali